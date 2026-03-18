俳優の坂口健太郎さん（34）がインスタグラムを更新。2月3日以来久しぶりの投稿で、最新のモデルショットを披露しています。【写真】横顔も美しい坂口健太郎さん坂口さんは、メンズファッション誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン）のモデルを務め、撮影時ショットを複数枚アップ。襟付きシャツに濃色のジャケットを羽織った組み合わせや、シンプルなVネックのトップスをさらりと着こなしたファッションなどを披露しており、