BYDラッコは日本人ユーザーの心を掴むのか2026年2月16日、中国BYDの日本法人 BYDオートジャパンは、夏の発売を予定している軽スーパーハイトワゴンの電気自動車（BEV）「BYD RACCO（以下、BYD ラッコ）」の公式専用サイトを公開しました。その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏BYDディーラーに問い合わせてみました。BYD ラッコの注目すべき点としては、海外モデルでありながら、日本の軽自動車規格に合わせ