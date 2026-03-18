「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。3月17日（火）の放送は、ダンス＆ボーカルグループ・LIL LEAGUEが登場。メンバーをカード化して召喚バトル！【動画】「僕の手汗で君を…」LDHの新星・LIL LEAGUEの決めゼリフにあのちゃん爆笑！LIL LEAGUEは、LDH史上最大規模となる約4万8000人が参加したオーディションから選ばれた精鋭グループ。平均年齢18歳という若さながら、シンクロダンスのレベルはLDH内でも最高クラスとい