ZIPANG OPERAが、3rd EP『ZIPANGRIMM（読み：ジパングリム）』を6月24日にリリース。あわせて、EPの収録曲で4月1日に先行配信される新曲「Rainy Heart」が、3月31日深夜より放送されるドラマ『失恋カルタ』（MBS／TBS）のエンディング主題歌に決定した。 （関連：ZIPANG OPERA、異なる能力が集まって生まれる芸術的なステージ1stツアー東京公演レポ） 本EPには、1月に配信リリースされた佐藤流司