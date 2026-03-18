【ソウル竹次稔】2024年末に韓国南西部の務安国際空港で179人が死亡したチェジュ航空機の事故を巡り、機体の残骸や敷地周辺で遺骨や遺骨とみられるものが相次いで見つかっている。事故から1年余りが経過してから発見された事態に、遺族会は「遺骨を放置した責任を糾明すべきだ」と訴えている。韓国大統領府によると、機体の残骸などは大型の90袋に詰められて空港内の施設に保管されていた。事故原因の真相究明を求める遺族会の