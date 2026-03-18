福岡東署は18日、福岡市東区筥松2丁目付近の路上で同日午後0時50分ごろ、徒歩で帰宅中の女性が下半身を露出した見知らぬ男から「すいません」と声をかけられるという事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20歳くらいで身長約150の中肉。黒髪、黒色トレーナー、紺色ズボン、黒色リュックを着用。黒色傘所持。