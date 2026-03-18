アイアンでボールをクリーンに打つために、「芝とボールの接点にヘッドを入れよう」と意識していないだろうか。実は、その意識こそがダフリの根本原因かもしれない。かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏に詳しく教えてもらった。【漫画で納得】芝とボールの接点にクラブを入れるとダフる理由「芝とボールとの接点を狙ってしまうと、どうしてもヘッドが手前から入ります。大事なのは、ボールの先の芝を切り残す