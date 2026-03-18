今年に入ってから全国各地ではしかの感染者が急増していて、集団感染も発生しています。今回の#みんなのギモンでは、「はしかの感染者急増…対策は？」をテーマに解説します。■近年のはしか“海外から持ち込まれたもの”東京都は17日、2019年以来7年ぶりに、はしかの集団感染が発生したと明らかにしました。新宿区の飲食店に勤務する20代の男性9人で、いずれも海外渡航歴はないということです。このうち2人はワクチンを2回接種し