ベネッセコーポレーションの新ブランド「&しまじろう」の誕生を記念したコラボレーションカフェ「Cafe & Shimajiro」が、3月19日から4月5日までの期間限定で、東京・原宿の「cafe STUDIO」にてオープンする。【画像】『&しまじろう』コラボカフェ『Cafe & Shimajiro』店内＆限定グッズ本カフェは、新ブランド「&しまじろう」の世界観をリアルに体験できる国内初の拠点。同ブランドは、2028年に誕生40周年