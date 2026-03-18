新日本プロレスの真壁刀義（53）が18日、自身のXを更新。昨年10月に一般女性と結婚していたことを報告した。【写真】素敵！らしさあふれる文章で…結婚を報告した真壁刀義真壁は「応援してくださっている皆様関係者の皆様」の書き出しで「突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。温かく見守っていただけたら幸いです」と伝えた。続けて「という堅苦しいのはここまでで、ついにこの