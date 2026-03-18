安倍元首相の県民葬費用返還請求訴訟で山口地裁に向かう原告ら＝18日午後、山口市2022年10月の安倍晋三元首相の県民葬に山口県が公費を支出したのは違憲、違法だとして県民約120人が村岡嗣政知事に対し、実施費用約5300万円を県に返還するよう求めた訴訟の判決で、山口地裁（秋信治也裁判長）は18日、請求を棄却した。同年9月に行われた安倍元首相の国葬参列を巡り、知事と柳居俊学県議会議長に参列費用返還を求めた訴訟も請求を