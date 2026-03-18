サッカー日本代表の森保一監督日本サッカー協会は18日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表が、5月31日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）での国際親善試合でアイスランドと対戦すると発表した。6月11日（日本時間12日）開幕のW杯の壮行試合となる。森保監督は日本協会を通じ「W杯前に選手が誇りを懸けてプレーする姿を国内でお見せできる最高の機会。国民の皆さまより大きなエネルギーをいただき、良い状