ＷＢＣの主催者は１７日（日本時間１８日）、今大会のポジション別優秀選手（ベストナイン）を発表した。日本からは大会最多タイの３本塁打を放った大谷が指名打者で２大会連続の選出となった。他の受賞者は次の通り。▽捕手ウェルズ（ドミニカ共和国）▽一塁アラエス（ベネズエラ）▽二塁トゥレイン（米）▽三塁ガルシア（ベネズエラ）▽遊撃トバル（ベネズエラ）▽外野アンソニー（米）、タティス（ドミニカ共和国