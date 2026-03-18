東京・渋谷のNHK放送センターNHKの井上樹彦会長は18日の定例記者会見で、イラン情勢を報道するに当たり、情報源によって内容が異なったり、情報操作が行われたりするケースがあるとして「戦況を報道する際には情報の出所を明記するほか、当局の監視下での取材といった情報の成り立ちについても伝えることを重視している」と述べた。1月にイラン当局に拘束されたと米メディアなどが伝えたテヘラン支局長については「現時点で具