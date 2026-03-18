「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）関脇霧島が豪ノ山との１敗対決を制し、優勝争いで単独トップに立った。２敗は横綱豊昇龍、豪ノ山、琴勝峰となった。霧島は立ち合い鋭く踏み込んできた豪ノ山の圧力に押され、足も滑らせバランスを崩した。一気に攻め込まれ、土俵に足もかかったが、起死回生の突き落とし。最後は足一本で残すようにして、豪ノ山がバッタリを倒れた。３場所連続で２桁となる１０