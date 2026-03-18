将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局1日目が18日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、午後6時に藤井が55手目を封じ、1日目が終了した。午後6時、藤井が封じる意思を示した。立会人の屋敷伸之九段（54）から封じ手用紙を渡され、対局室を退室。5分後に戻り、封じ手を屋敷に手渡した。先手藤井、後手