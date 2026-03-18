高須クリニックの高須克弥院長が１７日から１８日にかけてＸに連投。松本人志が登場する高須クリニックのＣＭを、日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の提供ＣＭとして流していることに「僕のＣＭは松本人志さんの番組応援が目的です」としたうで、「意図と違う結果になってきてると聞いて反省してます。ごめんなさい」と記した。毎回、ＣＭに登場する松本の姿が変化していると話題に。１８日に再びＸ投稿