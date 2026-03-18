Beatsは、Nikeとのブランド史上初となるコラボレーションモデル「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」を2026年3月20日に発売する。価格は39,800円。「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」は、フィットネス向けの完全ワイヤレスイヤホン「Powerbeats Pro 2」をベースにしたNikeとのコラボレーションモデル。本コラボレーションで、Beatsはブランド史上初めて製品のロゴス