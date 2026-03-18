デル・テクノロジーズ（以下、デル）は3月16日（米国時間）、リリースから2年を迎えた「Dell AI Factory with NVIDIA」についてアップデートを発表した。今回のアップデートによって、企業がAIをパイロット運用から実稼働に移行支援するAIデータプラットフォーム、エンド・ツー・エンドのAIインフラストラクチャ、およびAIソリューションとサービスポートフォリオを強化する。○組織の知識をAIの燃料に変えるデータプラットフォー