マセラティはミドルサイズSUV「グレカーレ モデナ」をベースとした特別仕様車「グレカーレ クリスタッロ」および「グレカーレ ルミナブルー」を発売する。両モデルはマセラティのカスタマイズプログラム「フォーリセリエ」を通じ、それぞれ異なる美のテーマを表現した日本限定の特別モデルだ。導入台数は「クリスタッロ」が2台、「ルミナブルー」が3台となる。特別仕様車「グレカーレ クリスタッロ」および「グレカーレ ルミナブル