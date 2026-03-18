アサヒビールは、2026年から本物の果実の食感を楽しむ新しいサワーのシリーズ「まるごと食感サワー」を販売する。3月18日に行われた新商品発表会では、シリーズ第一弾から第三弾までの3商品を発表した。新シリーズ「まるごと食感サワー」は、人気を博した「未来のレモンサワー」飲用者からの「レモンスライスは食べる」という声をきっかけに誕生したという。缶の中に入ったレモンスライスを、かじりながら飲んだり、途中でつぶした