JR東海は18日、JR高山線の杉原駅(岐阜県飛騨市)から猪谷駅(富山市)の運行を当面見合わせると発表しました。 川に立つ橋脚が不安定になる恐れがあり、復旧作業をするということです。 JR東海によりますと17日、富山側にある「第2宮川橋梁」で、1本の橋脚の地盤が川の流れによって削られているのが確認されました。 すぐに列車の運行に影響することはないということですが、さらに進行すると橋が不安定になる恐れがあ