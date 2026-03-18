【羽川豊の視点 Weekly Watch】【羽川氏コラム】米女子ツアー竹田麗央の敗因を解剖 強風は試合中に「スイングを壊す」要因になる久しぶりにその姿を見たファンも多かったでしょう。日本と台湾女子プロ協会との新規共催大会「台湾ホンハイレディース」に出場したヤニ・ツェンです。昨年、台湾で行われたシニア大会のパーティーで会い、挨拶しました。2008年に米女子ツアーに参戦し、19歳で全米女子プロで勝つと、4年間でメジャ