鉄カード「新見バージョン」提供：JR西日本 JR新見駅（岡山県新見市）の駅員や運転士らが岡山・新見地区オリジナルデザインの「鉄カード」を制作し、3月28日から配布します。 地域の活性化と新見エリアの鉄道の魅力発信を目的としたＪＲ西日本・備中地区連絡会（新見もりあげ隊）の取り組みです。 配布される鉄カードは、「新見バージョン」と「新見列車区バージョン」の2種類で