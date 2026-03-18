ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー（Oneohtrix Point Never）ことダニエル・ロパティンが、最新アルバム『Tranquilizer』と映画『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』サウンドトラックを携え、4月1日・大阪、2日・東京で来日公演を開催する。今回の来日ツアーにはニューエイジの生きる伝説、ララージの出演も決定。注目ポイントをライターのhiwattに解説してもらった。1.『Tranquilizer』は、間違いなくライブ映えする昨