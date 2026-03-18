サラダなどに欠かせないブロッコリーが4月から「指定野菜」に追加されます。新たな野菜の仲間入りは、ジャガイモ以来およそ50年ぶりです。直売所や農家からは喜ぶ声が聞かれました。 福岡県糸島市にある直売所では、朝から多くの買い物客でにぎわっていました。中でも人気だったのは。■小川ひとみアナウンサー「ありました。こちら、一列ずらっとブロッコリーが並んでいます。おいしそう。」今が旬のブロッ