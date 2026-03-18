議員生活56年にしてまさかの落選となった小沢一郎氏（83）のインタビュー後編。若い仲間を再び国会に戻すために、政治活動を続ける意向だ。衆院で350議席超の巨大与党の前に、中道改革連合は怯えているようにも見える。野党は与党にどう対峙していったらいいのか。野党を立て直す方法はあるのか。3度目の政権交代は成し遂げられるのか。日本の政治はどうなるのか。ズバリ、聞いた。【前編を読む】小沢一郎氏に聞いた 衆院選での