◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝３月１８日、栗東トレセン軽快なフットワークで駆け抜けた。アメティスタ（牝３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父キタサンブラック）は栗東・坂路を単走。１１日にＣＷコースで負荷をかけ、当週は５７秒７―１３秒６と時計は控えめ。それでも、リズム良く体をしっかりと使い駆け上がった。牧浦調教師は「あんまり負荷をかけずに。リラックスして折り合いも