女優の本田望結、タレントの本田紗来姉妹が１８日、神奈川・ＢＡＳＥＧＡＴＥ横浜関内で行われた没入型体験施設「ワンダリア横浜ＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＵｍｉｏｓ」メディア発表会に出席した。望結が「素敵な場所に大好きな紗来と一緒に登壇することができ、とてもうれしいです」と喜ぶと、紗来も「姉の望結とご一緒できるのがすごくうれしくて、この日をすごく楽しみにしていました」と仲の良さをのぞかせた。施設の