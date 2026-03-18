長野市の善光寺に日本茶を楽しめる県内初出店の新しいカフェがオープンしました。「お待たせいたしました」鮮やかなグリーンが目を引く濃厚な抹茶のソフトクリーム。初日から列ができる日本茶の魅力を楽しめるそのカフェは…長野市の善光寺本堂東側を進んでいくと見えてくる和カフェ「茶寮 伊藤園善光寺店」です。「茶寮 伊藤園」は、伊藤園フードサービスがこれまで全国に16店舗を展開していて長野