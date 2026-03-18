「イモトのＷｉＦｉ」を手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が１８日、消費者庁から課徴金納付命令を受けたことについて謝罪した。西村社長は「不適切な調査に基づくＮｏ．１広告表記により、お客さま、イモトアヤコさん、関係者の皆さまに多大なるご迷惑・ご心配をおかけした。大変申し訳ございません」と謝罪。今回の件は、外部企業からの提案を受け「他社でも実施している」「法的問題はない」との説明を