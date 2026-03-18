ベネズエラ出身で今季からＤｅＮＡに加入したホセ・ルイーズ投手（前ブレーブス）が１８日、母国のＷＢＣ初制覇を祝福した。２３年の前回大会にベネズエラ代表として出場し、米国に敗れた準々決勝にも登板している３１歳の右腕は「朝から（配信動画で）応援していた。前回はアメリカに敗れたので、今度は勝ってほしいと思っていた。今も興奮している」と、遠征先のエスコンで喜びのコメント。代表チームの歴史を支えた一人とし