◆大相撲春場所１１日目（１８日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、関脇・高安（田子ノ浦）を引き落とし、２敗を堅持した。高安は５敗目。大関・安青錦（安治川）は、西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）にはたき込まれ、６敗目。琴勝峰は９勝目とした。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭４枚目・隆の勝（湊川）を押し出し、７勝目。１敗同士の関脇・霧島（音羽山）と、東前頭１０枚目・豪ノ山（武隈）の一