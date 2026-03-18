◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）ＷＢＣに出場していたヤクルト・中村悠平捕手が巨人戦前の練習に参加した。中村悠は大会を終えて１６日に帰国し、１７日は休養にあてていた。チームへの合流は浦添キャンプ中の２月１２日以来。練習では同僚と笑顔で会話をかわし、ベネズエラ出身のオスナには「おめでとう」と伝えたという。「いろんな選手からお疲れさまでしたと言われました。準々決勝で負けてしまいまし