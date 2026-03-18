◆プロ・アマ交流戦巨人３軍１１―３東北学院大（１８日・ジャイアンツ球場）巨人の三塚琉生外野手が実戦復帰した。「７番・一塁」で先発出場。２打席に立ち、初回１死一、三塁の第１打席は右犠飛、３回先頭の第２打席は中飛だった。５回の第３打席から交代した。春季キャンプ中の２月２日に左足関節を捻挫しリハビリを続けていた。「球が見にくいとかはない。けがなく終われてよかったです」と、ほっとした様子で話した。