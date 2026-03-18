１８日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５６．８８ポイント（０．６１％）高の２６０２５．４２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８．７７ポイント（０．１０％）高の８８３５．５０ポイントと３日続伸した。売買代金は２４０３億７３９０万香港ドル（約４兆８６７５億円）に縮小している（１７日は２６８２億５８８０万香港ドル）。米株高が相場を支える流