明星食品は18日、公式サイトを更新し、11日にインスタグラム公式アカウントが第三者による不正アクセスが発生したことを公表。注意を喚起した。【写真】ピザハット×明星食品初コラボ記念！ピザと焼そばどっちもマルゲリータセット登場サイトには「重要なお知らせ」とし「Instagramアカウントへの不正アクセスに関するお知らせ」題した文書を掲載。「2026年3月11日(水)、当社が運営するInstagram公式アカウント (@myojofoods_j