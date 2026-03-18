STARTO ENTERTAINMENTは18日、5月末で活動を終了する嵐のラストツアーに関して、公式生配信を騙る偽サイトや、タレントのなりすましアカウントが多数確認されているとして注意喚起した。同社のリーガル公式Xで「現在開催中のARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」に関連して、公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」と報告。続けて「当社は、本日（2026年3月18日）時点で、AR