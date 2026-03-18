ベネズエラに敗れ、厳しい表情で表彰式に臨む米国のジャッジ（左から2人目）ら＝マイアミ（共同）史上最強とも言われる布陣で挑んだ米国は、またも決勝で散った。主将のジャッジは「全員がこのユニホームを着て金メダルを持ち帰ることを目標に集まった。素直に悔しい」。首にかけられた銀色のメダルをすぐに外す選手たちの姿に、落胆の色が濃くにじんだ。重量打線が七回まで二塁すら踏めない展開。八回、ハーパーの同点2ランで