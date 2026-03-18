ヤクルトの新助っ人キハダが、母国ベネズエラのWBC優勝を喜んだ。23年の前回大会には自身も出場。朝9時からネットフリックスの生配信を見ていたといい「優勝できてとても誇りに思う。言葉に表せないぐらい特別なこと。初めてなのでうれしい」と笑顔で話した。23年に一緒だったメンバーも今回戦っており「（祝福の）メッセージを送った」とキハダ。母国が歓喜に包まれた記念すべき日。自身は来日1年目の開幕が目前に控える