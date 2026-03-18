生後11カ月の長女に暴行を加え死亡させた罪に問われた母親の無罪が確定しました。無罪が確定したのは、傷害致死の罪に問われていた松本亜里沙さん(29)です。松本さんは8年前、自宅で長女の笑乃ちゃんに暴行を加え死亡させた罪に問われましたが、一貫して無罪を主張していました。福岡地裁は3月3日、「間違いなく被告が故意に暴行をしたとは言えない」などとして無罪判決を言い渡しました。検察は、「判決内容を慎重に精査し控訴し