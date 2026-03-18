最近の葵さんの悩みは、家族といても単独行動をとる夫のこと。やっとのことで見つけた夫は、優雅にコーヒーを飲んで読書していました。ベビーカーと子ども用品がたくさん詰まったリュックを持って。さすがに葵さんは、人目をはばからず怒りそうになったそうです。なぜこんなにも気が付かないんでしょうかね…。＞＞【まんが】ひとりで先に行ってしまう夫