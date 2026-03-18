大相撲春場所１１日目（１８日・大阪府立体育会館）――関脇霧島が単独トップ。豪ノ山との１敗対決を突き落としで制して１０勝目を挙げた。豪ノ山は２敗。２敗の横綱豊昇龍は、関脇高安を引き技で退けて９勝。高安は５敗。２敗の琴勝峰も大関安青錦をはたき込み、霧島を１差で追う。安青錦は６敗。大関琴桜は隆の勝を押し出して勝ち越しまで１勝。隆の勝は３連敗で４敗。平幕の藤青雲は３敗で勝ち越し。１１日目を終え