加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。夫のクラブで使う金額に驚いたことを明かした。番組では、出産を終え、久々にお酒を飲みに行きたくさんお金を使ったというリスナーの投稿が寄せられた。加藤は「カトちゃんなんて『俺だって（お酒に）使わなかったらTBS買えたよ〜』って言ってましたよ」と暴露した。バービーは「怖っ！」と笑い「酒が怖いじゃ