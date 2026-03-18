横殴りに打ち付ける激しい雨。強風で木が折れ、車を直撃していました。さらに、雪が降り積もり道路が一面真っ白になるなど、アメリカの各地で雪や強風が猛威を振るっています。除雪機を使い、作業をする男性。歩道ではスコップを使って雪かきをする人の様子もあります。大雪に見舞われたのは、アメリカの中西部ウィスコンシン州です。雪かきをしている人からは「こんな大雪はここ数年なかった。本当に何年ぶりです。雪は気にならな