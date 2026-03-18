加藤茶（82）の妻でタレント加藤綾菜（37）が17日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。夫が通う銀座のクラブでの恐怖体験を語った。番組では酒の話題になった。加藤は「（茶が）毎日何があっても飲みに行ってたんで。やっと75歳過ぎて落ち着いたので」と明かした。バービーは「それまでってクラブとか行くんですか？」と聞くと、加藤は「毎日行ってました」と答えた。加藤は「結婚してかなり減り