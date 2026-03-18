3月19日（木）の『徹子の部屋』に、尾上右近が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！歌舞伎にとどまらず映画、ドラマ、ミュージカルと大活躍中の尾上。父方の曽祖父は六代目尾上菊五郎さん、母方の祖父は歌手としても大活躍した映画スター・鶴田浩二さん。さらに歌舞伎伴奏音楽「清元」の宗家に生まれたため、清元としても活動している。スタジオでその見事な歌声を披露するが、歌舞伎俳優と清元を両立させるのは前