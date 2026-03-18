潟上市では、20歳以下の若い世代が、市と連携して地域の活性化や課題解決を目指していて、その若者たちが地元の企業やコンビニ大手などと共同開発したおにぎりの販売が始まることになりました。全国でも広く知られる“あの秋田名物”を使った地元愛あふれる商品で、来週から店頭に並ぶ予定です。若者たちに商品の企画開発を依頼したのは、昭和生まれの世代、潟上市の鈴木雄大市長・55歳です。出来栄えを、自らも、確かめました。「