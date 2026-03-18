県庁の地下にある食堂で、“ある魚”を使った限定メニューが提供されています。安定した水揚げがありながら県内での需要は少ない魚で、「ふわふわ食感でクセがなく、カレイの煮付けのよう」だと人気を集めています。県庁食堂で17日に提供が始まった限定メニュー。税込み900円で、メインはある魚を使った一品です。熊谷奈都子記者「いただきま～す。身はすごくしっとりしていて、ふわふわしています。クセがなく