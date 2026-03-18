ヨルシカの新曲「あぶく」が、4月6日24時から放送開始となるTVアニメ『LIAR GAME』（テレビ東京系ほか）のオープニングテーマに決定した。 （関連：ヨルシカ、米津玄師、Ado、amazarashi……宮沢賢治がアーティストに与えるインスピレーション） 『LIAR GAME』は、甲斐谷忍による2005年から2015年にかけて集英社『週刊ヤングジャンプ』で連載された頭脳バトル＆心理サスペンスの作品。正直者の女子